Елена Синица В выходные в Пермском крае ожидается похолодание до -1 градуса Возможен мокрый снег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные, 15 и 16 октября, в Пермском крае ожидается похолодание. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

По данным синоптиков, в субботу ожидается облачная погода и небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, днём +5…+10.





В воскресенье также возможен небольшой дождь. По северной и восточной части региона ночью также может пройти мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до -1…+4 градусов, днём будет +4…+9.

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