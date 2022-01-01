Елена Синица Бухгалтер нытвенского предприятия похитила 900 тыс. рублей Она переводила себе на карту средства предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бухгалтер промышленного предприятия в Нытве предстанет перед судом за хищение 900 тыс. руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Поясняется, что с августа 2021-го по июнь 2022-го женщина ежемесячно переводила на свою банковскую зарплатную карту от 50 до 300 тыс. руб. Эти деньги предназначались для уплаты налогов организации. Таким образом она похитила порядка 927 тыс. руб., говорят в прокуратуре.





Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Его передали в Нытвенский райсуд для рассмотрения по существу. На автомобиль обвиняемой наложили арест для возмещения ущерба.

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