Елена Синица Управляющая компания оставила предприятие без электричества и получила штраф в 100 тыс. руб. По мнению УФАС, компания незаконно отключила предприятие от энергоресурса Поделиться Твитнуть

Управляющая компания оставила предприятие без электричества и получила штраф в 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС

Изначально в Пермское УФАС поступила жалоба от предпринимателя в отношении компании ООО «ЛДИ-Сервис». По его мнению, организация незаконно отключила его предприятие от энергоресурса. Первое время компания игнорировала заявки предпринимателя с требованием решить проблему.





Затем бизнесмену было предложено оплачивать содержание электросетей в размере 11 тыс. руб. в сутки, чтобы решить проблему с энергоснабжением.





Пермское УФАС возбудило административное дело в отношении организации, посчитав, что та незаконно отключила предпринимателя от энергоресурса. Так как предпринимателю был причинён материальный ущерб, ООО «ЛДИ-Сервис» назначен штраф в размере 100 тыс. руб.

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