Елена Синица Для краевых санаториев и детских лагерей упростят получение налоговой льготы Соответствующий законопроект поступил в региональный парламент Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для краевых санаторно-курортных организаций и детских лагерей упростят получение налоговой льготы. Об этом сообщает краевой парламент в своем телеграм-канале.

Поясняется, что законопроектом предлагается для таких организаций отменить условие по средней численности наемных работников для получения льготной налоговой ставки. Сейчас пониженные ставки в 1% (вместо 6%) по категории «Доход» и 5% (вместо 15%) — «Доходы минус расходы» доступны предпринимателям, использующим УСН. При этом одно из условий получения льготы — средняя численность наёмных работников не должна превышать 15 человек.





Авторы законопроекта отмечают, что для лагерей и санаториев требуется большая численность сотрудников, соответственно, сейчас они не могут претендовать на эту льготу. Также предполагается, что высвободившиеся средства направят на повышение туристической привлекательности Пермского края.

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