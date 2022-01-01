Андрей Стрельцов «Молот» обыграл питерское «Динамо» Пермяки под руководством нового главного тренера одержали первую победу Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

Хоккеисты «Молота» в очередном матче чемпионата ВХЛ дома обыграли ХК «Динамо» из Санкт-Петербурга со счётом 5:1.

Этот матч стал для пермской ледовой дружины первым при новом наставнике команды Сергее Бердникове, сменившем 13 октября на капитанском мостике Альберта Логинова.

Голы в составе победителей забили Константин Пархоменко, Дмитрий Воробьёв, Никита Кирьянов, Дмитрий Белохонов и Егор Манин.

​Следующий матч «Молот» тоже проведёт в родных стенах: 15 октября он будет принимать ещё одну команду из Питера — «СКА-Нева».

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