Андрей Стрельцов «Парма» уступила «Астане» Поделиться Твитнуть

«Парма» в третьем туре чемпионата Лиги ВТБ ​провела игру в Казахстане. Поединок завершился победой хозяев площадки БК «Астана» со счётом 84:72.

Игрок пермской команды Павел Антипов, набравший 19 очков, стал самым результативным игроком встречи.

Победа в этом матче стала первой для «Астаны» в​ официальном сезоне 2022/23. ​

Теперь «Парме» 18 октября предстоит игра с БК «Локомотив-Кубань».

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