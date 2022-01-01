Андрей Стрельцов
«Парма» уступила «Астане»
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«Парма» в третьем туре чемпионата Лиги ВТБ провела игру в Казахстане. Поединок завершился победой хозяев площадки БК «Астана» со счётом 84:72.
Игрок пермской команды Павел Антипов, набравший 19 очков, стал самым результативным игроком встречи.
Победа в этом матче стала первой для «Астаны» в официальном сезоне 2022/23.
Теперь «Парме» 18 октября предстоит игра с БК «Локомотив-Кубань».
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