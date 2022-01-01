Елена Синица В Кунгурском районе в реке нашли бивень мамонта Его нашли на дне Сылвы Поделиться Твитнуть

В Кунгурском районе Пермского края в реке нашли бивень мамонта. Об этом сообщает «Рифей».

Бивень нашли прикамцы, увлекающиеся подводной охотой. В ходе погружения на дне Сылвы они заметили предмет, который сначала приняли за корягу.





Однако позднее выяснилось, что это бивень мамонта длиной порядка полутора метров. Мужчины уже обратились в краеведческий музей. В музее назвали находку ценной и интересной для изучения.

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