Елена Синица В Пермском крае за сентябрь было выдано 1,5 тыс. автокредитов Это на 0,9% больше, чем в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за сентябрь 2022 года выдали 1537 автокредитов. Это на 0,9% больше, чем в августе (в августе — 1523). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, с таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике количества выданных автокредитов, занимая 10-ое место.





В целом по стране, за сентябрь 2022 года было выдано 52,7 тыс. таких кредитов, что на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2022 года — 56,9 тыс.). Отмечается, что предыдущие пять месяцев этот показатель непрерывно рос, сейчас же впервые показал снижение.





Больше, чем в других регионах страны, автокредитов выдали в Москве (3,26 тыс.), Московской области (2,95 тыс.), Санкт-Петербурге (2,66 тыс.), а также в Республике Татарстан (2,58 тыс.) и Краснодарском крае (2,34 тыс.).

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