Елена Синица Объём банковских вкладов пермяков вырос за год на 10% По данным на 1 сентября, этот показатель составил порядка 399 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём банковских вкладов пермяков возрос на 10% за год. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

По данным ведомства, к 1 сентября сумма средств на текущих и депозитных счетах жителей Пермского края превысила 399 млрд руб. При этом сумма вкладов в рублях возросла на 17%, а в иностранной валюте, напротив, уменьшилась на 38%.





Отмечается, что на фоне санкций произошёл кратковременный отток средств населения. Однако рост объёмов банковских вкладов постепенно восстановился. В марте—июле прирост средств на текущих и депозитных счетах составил почти 23 млрд руб. В августе пермяки пополнили банковские депозиты еще на 850 млн руб.

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