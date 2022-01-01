Максим Артамонов В следующем году в Перми появится новый теплоход «Борис Полевой» Он будет ходить по Оке, Белой и Вятке в несколько городов Поделиться Твитнуть

В навигацию 2023 года пермский флот пополнится новым теплоходом — 2-палубником «Борис Полевой», рассчитанным на 150 пассажиров. Перед открытием навигации теплоход пройдёт модернизацию и плановый ремонт, сообщили в администрации Перми.







Плановый судоремонт теплохода, модернизация кают и общественных помещений пройдёт в октябре этого года. Практически все каюты будут оборудованы туалетом и душем, в каютах главной и средней палуб будут установлены кондиционеры.





Новый теплоход будет ходить по Оке до Рязани, по Белой до Уфы и Бирска, по Вятке до Мамадыша и Вятских Полян. Для пермяков будут доступны также пять круизов выходного дня: до Чайковского и Осы, до Соликамска и Березников. «Борис Полевой» откроет навигацию 15 июня.





В этом году летняя речная навигация в Перми завершилась 11 октября. Из Перми можно было отправиться в речной круиз в Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Тверь, а также Ржев, Карелию, Петрозаводск, Кижи, на Валаам и Соловки.





По сравнению с прошлым годом рост круизного турпотока составил около 40%. За время навигации услугами пермских туроператоров воспользовались около 28 тыс. туристов.





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