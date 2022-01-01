Елена Синица С начала года в Перми на торгах реализовали 38 земельных участков Пять из них арендовано под среднеэтажную жилую застройку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года в Перми прошло 17 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. В результате было реализовано 38 участков общей площадью 58,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Большинство участков были реализованы под индивидуальную жилую застройку, однако пять участков арендовано под среднеэтажную жилую застройку. Это площадки по улицам Свободы, 15б, Милиционера Власова, 8, Вильямса, 29, Писарева, 8 и Свиязева, 48а.





Отмечается, что в результате проведённых торгов арендатор пополнил городскую казну на 7 млн руб.

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