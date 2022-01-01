За сутки в Пермском крае подтверждено 642 новых случая COVID-19 Четыре человека скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 642 новых случая COVID-19. Среди заражённых 280 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 49 человек, 1040 выздоровели, четверо скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, в Пермском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Чернушинском, Суксунском, Кунгурском, Частинском, Нытвенском, Куединском, Чусовском, Сивинском, Соликамском, Лысьвенском, Гремячинском, Ильинском, Добрянском, Октябрьском, Очёрском, Осинском, Чердынском, Ординском, Берёзовском, Уинском и Карагайском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 438 938. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8997 чел.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.