Максим Артамонов Ледовые горки в парке Горького пройдут госрегистрацию Всего в парке установят не менее четырёх горок Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В пермском парке им. Горького рассказали, каким нынче в нем будет ледовый городок. Там установят деревянную горку, ледовую горку с двумя скатами, горку-воронку, круговую горку-змейку, а также ледовый лабиринт. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на директора парка Александр Целуйко.







По словам Целуйко, эти горки уже закуплены и будут установлены согласно новым федеральным правилам. После того как они пройдут государственную регистрацию, их введут в эксплуатацию. Госрегистрация стала обязательным требованием с 2021 года, когда все горки выше 40 см приравняли к аттракционам.









Напомним, ледовый городок на эспланаде власти обещают сделать с 7 ноября до 27 декабря. Он будет работать с 28 декабря по 19 февраля.





Подрядчик должен смонтировать 19 ледовых объектов: 14 горок, 7 из которых трёхметровые, покатушку «Пермский ящер», две композиции — «300 лет Перми» и «Электродуговая сварка Славянова», ограждение новогодней ёлки, ледовый лабиринт «Пермь, я люблю тебя».





Большинство из объектов посвящены юбилею Перми. Отдельный комплекс из пяти горок будет посвящён малым пермским рекам.



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