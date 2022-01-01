Банк «Урал ФД» запустил акцию для участников внешнеэкономической деятельности Поделиться Твитнуть

В рамках пакета «ВЭД-акция» до 31 декабря 2022 года предприниматели могут открыть первый счёт в иностранной валюте (в том числе в юанях и тенге) в банке «Урал ФД» и получить 3 месяца бесплатного обслуживания.

Корпоративные клиенты банка также получат возможность в первые 3 месяца совершать операции по льготным тарифам: комиссия — 0,15% (мин. 900 руб.) при переводах в иностранной валюте, 0,1% — за услугу валютного контроля (мин. 300 руб.).

В пакет входит бесплатное принятие на обслуживание контракта, переведённого из другого банка учёта контракта и срочный приём на учёт контракта, предоставленного клиентом в день обращения в банк.

Оформление документов и сопровождение всех операций банк возьмёт на себя.

Приятным бонусом станет начисление процентов на фактический остаток средств на расчётном счёте (в руб.) до 3,5% (начисляются с даты открытия счёта).

«Мы стараемся оперативно реагировать на текущие изменения в экономике страны и предлагать российским предпринимателям актуальные инструменты для эффективного ведения бизнеса. Банк запустил акцию для участников внешнеэкономической деятельности, в рамках которой предлагает компаниям экономить на обслуживании счетов в иностранной валюте», — комментирует акцию директор по корпоративному бизнесу банка «Урал ФД» Елена Уманская.

Для того чтобы стать участником акции, необходимо соблюсти ряд несложных условий:

— не являться клиентом банка по РКО в период не менее 30 календарных дней до участия в акции;

— не иметь непогашенной задолженности по РКО перед банком (в т.ч. учтённой на забалансовых счетах);

— открыть в банке в период акции одновременно два счёта: расчётный счёт в рублях и валютный счёт хотя бы одной из иностранных валют;

— выбрать для обслуживания счетов Пакет «ВЭД-Акция» со сроком действия пакета: три месяца (первый, который может быть полным либо неполным в зависимости от даты открытия счёта и два последующих полных календарных месяца).

По окончании срока действия пакета «ВЭД-Акция» клиент продолжает работать по Пакету «ВЭД» на условиях, которые будут действовать в банке на дату, следующую за датой окончания работы акционного пакета, либо может перейти на любой другой пакет или на базовый тариф. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте банка или по тел. 8-800-100-10-40.

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Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

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