Максим Артамонов В России впервые суд приостановил решение о мобилизации в отношении резервиста

Мужчину не призовут на СВО, пока не закончится суд Поделиться Твитнуть

Мужчина, призванный по мобилизации, подал заявление об альтернативной гражданской службе. Ему было в ней отказано, в связи с чем он подал иск в суд об оспаривании законности решения военного комиссариата и призывной комиссии. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.







По словам юриста, суд принял иск резервиста, назначил дату слушания и удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах — приостановил решение о призыве на военную службу. Действие повестки приостановлено — до вступления в силу решения суда по делу.





Сейчас мужчина уже находится в расположении войсковой части. Командование должно вернуть его к месту жительства для участия в судебном процессе.







Правозащитник отметил, что в интересах истца и правосудия пока не раскрывает детали предстоящего судебного процесса. Дело ведёт коалиция юристов и экспертов российских правозащитных организаций «Призыв к совести».







В конце прошлой недели депутаты Госдумы вынесли на рассмотрение законопроект , который предусматривает возможность прохождения альтернативной службы в период мобилизации. Парламентарии предлагают в качестве альтернативы привлекать россиян к охране образовательных учреждений, а также строительству и работе в качестве младшего медперсонала. «Альтернативщиками» могут стать также многодетные отцы, родители детей-инвалидов, а также единственные дети пожилых родителей и граждане, потерявшие родственников, принявших участие в СВО.







Пока прохождение альтернативной гражданской службы на фоне объявленной мобилизации не предусмотрено







Напомним, в начале недели в Перми состоялся первый суд по делу, касающемуся частичной мобилизации.



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