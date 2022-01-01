Елена Синица Впервые с марта в Пермском крае выросли продажи Lada Продажи этой марки выросли на 10,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Впервые с марта в Пермском крае выросли продажи Lada. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Так, с марта продажи этой марки выросли на 10,6% (554 машины против 501 в сентябре прошлого года). В то же время, было продано 13 машин Exeed (в 2021 году ноль), Geely (43 против 29) и Haval (52 против 38).





При этом сократились продажи Lexus (0 автомобилей против 28 в 2021-м), Mercedes-Benz (7 против 28), Skoda (3 против 110), Toyota (10 против 157), Volkswagen (6 против 116), Nissan (10 против 40).





В целом же, в сентябре 2022 года в Пермском крае был зарегистрирован 931 новый автомобиль. Это на 51,6% меньше, чем в сентябре 2021 года.

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