«Уралкалий» и «Уралхим» — участники Лиги зелёных брендов Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим» вступили в Лигу зелёных брендов. Организация объединяет производителей, которые придерживаются принципов устойчивого развития в своей бизнес-деятельности.

Процедура принятия в ассоциацию включает в себя анализ корпоративных ESG-практик, стандартов и методик. По его итогам «Уралкалий» набрал максимальное количество баллов — 20 из 20, «Уралхим» — 16,5 из 20. Получение высоких результатов вступительной оценки стало возможным благодаря ESG-трансформации и внедрению ESG-стратегий в обеих компаниях.

В рамках инициатив Лиги «Уралкалий» и «Уралхим» будут заниматься формированием ответственных экологических и социальных практик, а также примут участие в разработке Национального стандарта «Устойчивое развитие бренда», работа над которым ведётся при содействии Роскачества РФ.

Справка

Лига зелёных брендов, основанная в 2019 году, сочетает функции методологического центра и коммуникационной площадки для бизнеса, ориентированной на развитие повестки устойчивого развития. Направления работы Лиги включают стандартизацию методики оценки устойчивого развития брендов, формирование национальной «зелёной» стратегии, а также разработку методологии оценки климатической ответственности и уровня устойчивого развития для малого и среднего бизнеса (МСБ).

По сообщению пресс-службы ПАО «Уралкалий»

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