В Перми на фоне частичной мобилизации на 30% вырос рынок аренды жилья
Сегмент начал расти, так как некоторые граждане стали покидать страну
С 21 сентября (начало частичной мобилизации) пермские риелторы фиксируют рост числа квартир, сдаваемых в аренду. По разным оценкам, количество предложений такого жилья увеличилось на 25-30%. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье».
Сегмент начал расти, так как некоторые граждане (в основном молодёжь) стали покидать страну, освобождая арендованное жильё или сдавая собственное. На рынок в течение последних шести месяцев также продолжают выходить инвестиционные квартиры (купленные в растущем рынке).
Такая же тенденция фиксируется и в других регионах. В Екатеринбурге с конца сентября и по начало октября количество квартир, предлагаемых к аренде, увеличилось на 30-57%.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост жилья, предлагаемого в аренду, и регулировку его цены.
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