Елена Синица К 2025 году краевые власти планируют увеличить турпоток в регионе до 938,8 тыс. человек На развитие туризма в 2023-2025 годах хотят предусмотреть 916,9 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 2025 году краевые власти планируют увеличить турпоток в регионе до 938,8 тыс. человек. Об этом сообщается в проекте бюджета региона на 2023-2025 годы.

Согласно проекту, на развитие туризма на эту трёхлетку предлагается выделить 916,9 млн руб. В том числе по 500 тыс. руб. в 2024-2025 годах ежегодно предлагается выделять на проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». По 1,1 млн руб. на протяжении всей трёхлетки планируют тратить на курсы повышения квалификации экскурсоводов и гидов.





Ещё 193,2 млн руб. предлагается предусмотреть на продвижение туристических ресурсов и повышение доступности туристических продуктов региона. На рекламную кампанию туристических продуктов предлагается заложить 12,3 млн руб. ежегодно.

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