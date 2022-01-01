Елена Синица В Прикамье оцифровали семейные снимки рода Дягилевых Поделиться Твитнуть

Сергей Дягилев со сводными братьями. Начало 1880-х

мультимедийный проект "Неизвестный Дягилев"

В Прикамье оцифровали семейные снимки рода Дягилевых. Это было сделано «АиФ-Прикамье» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ознакомиться с ними можно на сайте «Неизвестный Дягилев», а мы расскажем об истории рода и о тех, кого можно увидеть на старых фото.

Боярин Докука или Петр I? От кого пошёл знаменитый пермский род Дягилевых





Любовь и музыка — они были связаны неразрывно в легендарной пермской семьёй Дягилевых. Этот знаменитый род вывел культурную жизнь Перми XIX века на новый уровень, подарил миру человека, который прославил русское искусство.





Сергей Дягилев вырос в окружении неординарных, творческих и очень близких друг другу людей. Семейные фотографии бережно хранит музей, расположенный в доме, где они жили, — на Сибирской, 33. Там сейчас находится Дягилевская гимназия.





Родители Сергея Дягилева. 1871

мультимедийный проект "Неизвестный Дягилев"

Боярин или царь?





Известно о нескольких преданиях, рассказывающих о происхождении рода Дягилевых. Согласно одному из них, один тверской боярский сын Докука получил на свой герб цветок дягиля в подарок от самого Иоанна Грозного. Легенда красивая, если не знать, что гербов у бояр в те годы не было, а главный герой этой истории Докука уехал в Литву в 1580 году.





По другому семейному преданию, Дягилевы попали в немилость царя Алексея Михайловича, и их отправили осваивать Урал и Западную Сибирь.

Ещё одна версия гласит, что Дягилевы ведут род от Петра I. Художник, историк искусств Александр Бенуа считал, что эту версию придумал сам Сергей Дягилев.





Олег Брезгин, искусствовед, научный консультант Пермского культурного фонда «Дом Дягилева»

из личного архива

Искусствовед, научный консультант Пермского культурного фонда «Дом Дягилева» Олег Брезгин долгие годы исследовал жизнь Сергея Павловича. В его биографии автор пишет, что на пермской земле Дягилевы появились в XVIII веке. Были это не дворяне или потомки царя, а крестьянский сын Павел Фёдорович.





Человек он был, определённо, работоспособный и умный. Был горнозаводским канцеляристом и с 1735 года служил на Егошихинском медеплавильном заводе. Его сын Василий женился на дочери купца из Соликамска, Татьяне Нагаевой. Его сын, Дмитрий, получил то, о чём долго мечтал отец, — титул. В 1806 году он стал потомственным дворянином, его род внесли в «Дворянскую родословную Московской губернии книгу» (так как Дворянского собрания в Перми ещё не было).





Дмитрий Дягилев женился на дочери городского головы Марии Жмаевой, которая после смерти отца купила земли в Осинском уезде, где семья построила Бикбардинский винокуренный завод, а позже в Бикбарде появилось имение, ставшее любимым семейным гнездом.

Этикетка продукции Бикбардинского винокуренного завода

Государственный архив Пермского края





Нет слова «не могу»





Рос Сергей Дягилев в большой, дружной, музыкальной семье. У них был культ семьи, они поддерживали друг друга в любом выборе. Мачеха Сергея, Елена Валерьяновна, вспоминала, что если Дягилевы соберутся вместе, то помимо их воли в них самих и вокруг них жизнь била ключом.





«Пожалуй, наибольшую роль в воспитании юного Сергея сыграла его мачеха Елена Валерьяновна, которую он всегда называл только мамой. С большим тактом и мягкой силой она умела управлять импульсивной и даже буйной натурой пасынка. Она привила ему принципы, благодаря которым впоследствии он смог укрощать свои страсти, — говорит Олег Брезгин. — Елена Валерьяновна навсегда осталась для него самым высоким моральным авторитетом. Когда он не знал, как поступить, всегда шёл к ней за советом. Именно она в первую очередь способствовала развитию в нём исключительной силы воли. Елена Валерьяновна приучила его никогда не пользоваться фразой «я не могу», советовала забыть её и говорила: когда хотят — всегда могут».





Отец Павел Павлович оказал на Сергея не столь заметное влияние, хотя именно от него он мог унаследовать организаторские способности и поднять их на более высокий уровень. Многие в семье говорили, что Сергей Дягилев очень много взял от деда, хотя и не успел его лично узнать, так как Павел Дмитриевич умер, когда будущий импресарио был совсем маленьким. Но дедушка Сергея создал дома уникальную атмосферу, которая оказывала влияние на всех членов семьи. Также Павел Дмитриевич был страстным библиофилом и собрал огромную библиотеку, в которой очень любил бывать Сергей. Ему передалась страсть деда к книгам, и он постоянно их покупал. Например, собирал все прижизненные издания любимого своего поэта Александра Пушкина.





Изучить экспонаты оцифрованного музея "Дом Дягилева" можно, перейдя по ссылке dyagilev.perm.aif.ru или QR-коду.





Также создан набор стикеров «Неизвестный Дягилев». Добавляй к себе, чтобы делиться эмоциями с друзьями!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.