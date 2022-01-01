Елена Синица АНО «Центр развития кинопроизводства» получит субсидию в 101,7 млн руб. из краевого бюджета Средства будут заложены в бюджете на 2023-2025 годы Поделиться Твитнуть

АНО «Центр развития кинопроизводства» получит субсидию в 101,7 млн руб. из краевого бюджета. Об этом говорится в проекте бюджета Пермского края на 2023-2025 годы. Документ внесён на рассмотрение в краевой парламент.

Согласно проекту бюджета, в 2023 году центр получит 58,9 млн руб., в 2024 и 2025 годах — по 21,4 млн руб.





Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, грант будет выдан на съёмку кино- и анимационных фильмов для популяризации Пермского края как региона привлекательного и экономически выгодного, «в том числе через вовлечение населения в процесс развития производства кино и фестивального движения».

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