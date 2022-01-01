Максим Артамонов Замом начальника краевого УМВД стал полковник Валентин Шипков Соответствующий указ подписал президент Путин Поделиться Твитнуть

В краевом главке — кадровые перестановки. Указом президента Путина от 26 сентября № 667 полковник полиции Валентин Шипков назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация о назначении опубликована на официальном сайте ведомства. В краевом главке — кадровые перестановки. Указом президента Путина от 26 сентября № 667 полковник полиции Валентин Шипков назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация о назначении опубликована на официальном сайте ведомства.





Валентин Шипков родился в 1978 году в Перми. В 2001-м окончил Пермский филиал Юридического института МВД России. С 2001 года проходил службу на различных должностях в кадровых подразделениях ГУВД Пермской области. С 2015 по 2018 год возглавлял кадровую службу Управления МВД России по городу Перми.





В 2018 году Шипков возглавил управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Пермскому краю.

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