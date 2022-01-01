Максим Артамонов Людмила Лукьянченко покинула должность главврача Соликамской городской больницы И.о. руководителя назначена Наталья Пантелеева Поделиться Твитнуть

Фото: страница Людмилы Лукьянченко в социальных сетях

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, в городской больнице Соликамска сменился руководитель. Главврач Людмила Лукьянченко, которая руководила учреждением с 2019 года, покинула должность. О своём решении она сообщила ещё на прошлой неделе.





Теперь и.о. руководителя больницы стала заместитель главврача по медицинской части Наталья Пантелеева.





Напомним, в апреле 2017 года начался процесс объединения Перинатального центра Соликамска, ЦРБ Соликамского района и Соликамской городской больницы №1 в одно юрлицо. В июле того же года была создано ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск».

В октябре 2019 года Людмилу Лукьянченко назначили главврачом созданной больницы. Ранее она возглавляла станцию скорой помощи Соликамска.





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