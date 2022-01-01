За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 554 новых случая COVID-19 Госпитализировано 46 человек, 1035 выздоровели, четверо скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 554 новых случая COVID-19. Среди заражённых 219 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 46 человек, 1035 выздоровели, четверо скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Кудымкарском, Суксунском, Юсьвинском, Кунгурском, Нытвенском, Большесосновском, Частинском, Чусовском, Юрлинском, Соликамском, Горнозаводском, Лысьвенском, Добрянском, Гремячинском, Октябрьском, Красновишерском, Очёрском, Александровском, Берёзовском, Чердынском, Гайнском, Ординском, Кочёвском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 438 296. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8993 человека.

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