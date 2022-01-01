Елена Синица Росреестр предложил изменить правила оформления прав на недвижимость и использования земельных участков Новые требования могут вступить в силу в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росреестр предложил изменить правила оформления прав на недвижимость использования земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального минимущества.

В частности, предложено обязать арендаторов земельных участков для ИЖС в течение 10 лет с момента получения земельного участка в аренду завершить строительство объектов и зарегистрировать права на дом.





Также предлагается урегулировать вопрос обязанности собственников использовать объекты капстроя в соответствии с установленным видом разрешенного использования. Кроме этого, могут установить сроки начала использования и освоения земельных участков, а также критерии такого освоения.





В случае, если предложенные изменения будут приняты, то новые требования вступят в силу с 1 января 2024 года.

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