Автобусы №17 в Перми изменят маршрут движения Корректировки внесут с 15 октября Поделиться Твитнуть

С 15 октября вносятся корректировки в работу автобусного маршрута №17 «Микрорайон Висим-2» — «Площадь Дружбы», об этом сообщили в Гортрансе.

С субботы автобусы начнут следовать до ул. Крупской по ул. КИМ вместо ул. Дружбы. Так учащимся и родителям будет проще добираться до школы №50 и гимназии №5.

Конечная и начальная остановки маршрута «Площадь Дружбы» будут перенесены на площадки у домов по адресам: ул. Крупской, 38 и ул. Крупской, 39.

При движении в сторону конечной «Микрорайон Висим-2» автобусы будут следовать напрямую по улицам Восстания, Сельскохозяйственной и Пролетарской.





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