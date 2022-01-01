Пермскому стрелковому клубу вернули изъятое оружие Поделиться Твитнуть

Фото: Группа "ВКонтакте" "Стрелковые объекты ДОСААФ России"

Росгвардия вернула ООО «Центр стрелковой подготовки» (ЦСП) спортивное огнестрельное оружие. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Оружие у ЦСП было изъято в сентябре 2021 года сразу после стрельбы в ПГНИУ. В отношении Центра было заведено административное дело о нарушении правил хранения оружия и боеприпасов. Однако, по данным издания, ЦСП удалось выиграть суды о незаконности решений контролирующего органа.

Директор ООО Сергей Чегодаев эту информацию подтвердил, но от подробных комментариев отказался.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.