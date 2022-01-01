В Перми ищут подрядчика на модернизацию светофоров по ш. Космонавтов Максимальная цена контракта — 18,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермские власти объявили конкурсные процедуры по поиску подрядчика на модернизацию светофоров на ш. Космонавтов. Информация опубликована на портале Госзакупки.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18,8 млн руб. Все работы планируется провести в ноябре и декабре.

Как уточняет «Рифей», по техзаданию, победителю аукциона предстоит заменить светофоры на пересечении щоссе с улицами Малкова, 9 Мая, Братьев Игнатовых, Одоевского, Леонова, Вавилова и Стахановская.

Новые светофорные объекты должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, устройствами звукового и голосового сопровождения, а также подключены к серверам автоматизированного управления дорожным движением и единой платформе видеоданных.

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