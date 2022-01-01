В Пермском округе открыто движение по полосе-дублёру Нестюковского тракта Поделиться Твитнуть

В Пермском МО на строительстве дополнительного выезда с промузла «Осенцы» начинается реконструкция Нестюковского тракта. В связи с этим открывается движение по временной, дублирующей тракт дороге. Об этом сообщили в краевом минтрансе.

«Это сделано для того, чтобы начать ремонт дороги по тракту и завершить строительство кольцевой развязки в районе отворота на деревню Устиново, — пояснили в ведомстве. — На данный момент готово порядка 70% кольца. К оставшимся работам строители смогли приступить после перенаправления автомобильного потока на полосу-дублёр».

Кроме того, на строительстве основной части выезда начались работы со стороны ул. Промышленной. Также подрядчик ведёт работы по переустройству линий связи, идущих на промышленный узел «Осенцы». В части возведения путепровода над ж/д путями завершены работы по задавливанию свай, ведётся возведение опор будущей конструкции.

Новая дорога соединит Нестюковский тракт с ул. Промышленной и пройдёт от д. Устиново до промузла. Протяжённость составит около 1,9 км. Дорога будет двухполосной, в асфальтовом исполнении и с освещением. Предполагается сооружение 88 новых опор. Длина путепровода — 208 м.

Напомним, в конце 2021 года конкурс на строительство дополнительного выезда с путепроводом в районе Осенцов выиграло ООО «Техдоргрупп». Работы по строительству планируют завершить осенью 2024 года. Стоимость работ — 1,69 млрд руб.

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