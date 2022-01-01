В Перми временно прекратится вещание 23 радиостанций Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Перми 17 октября в связи с проведением плановых работ будет временно отключено вещание 23 радиостанций. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермский краевой радиотелевизионный центр.

С 04:00 до 13:00 приостанавливается трансляция «Маяка», «Радио России», «Вести ФМ», «Радио Альфа», «Нашего Радио», «Радио Sputnik», «Европы Плюс», «Радио Вера», «Пилот ФМ», «Радио Максимум», «Дорожного Радио», «Ретро ФМ», «Радио 7», «Хит ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Звезды ФМ», «Дети ФМ», «Авторадио», «Шансона», «Камеди Радио», «Нового Радио», «ПИ ФМ».

Также сообщается, что вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться на пониженной мощности.

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