Андрей Стрельцов «Молот» проиграл «Югре» Лидер чемпионата ВХЛ не испытал проблем в Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский ​ ХК «Молот» во вторник, 11 октября, провёл второй матч домашней серии. На своей площадке подопечные Альберта Логинова встретились с лидером турнира ХК «Югра».​

Команда из Ханты-Мансийска в начале первого периода сделала хороший задел на весь матч, забив три безответные шайбы. ​Однако хозяева в третьем периоде сумели почти догнать соперника. Максим Верёвкин и Арсений Ерохин сократили разрыв в счёте до минимума. ​Но для победы этого не хватило, гости победили 4:2.

В четверг, 13 октября, «Молот» сыграет против «Динамо» из Санкт-Петербурга.

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