Андрей Стрельцов
«Молот» проиграл «Югре»
Лидер чемпионата ВХЛ не испытал проблем в Перми
Пермский ХК «Молот» во вторник, 11 октября, провёл второй матч домашней серии. На своей площадке подопечные Альберта Логинова встретились с лидером турнира ХК «Югра».
Команда из Ханты-Мансийска в начале первого периода сделала хороший задел на весь матч, забив три безответные шайбы. Однако хозяева в третьем периоде сумели почти догнать соперника. Максим Верёвкин и Арсений Ерохин сократили разрыв в счёте до минимума. Но для победы этого не хватило, гости победили 4:2.
В четверг, 13 октября, «Молот» сыграет против «Динамо» из Санкт-Петербурга.
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