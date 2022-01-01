Состоялось заседание Общественного совета проекта «Российское село» партии «Единая Россия» в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В конференц-зале Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) 11 октября прошло заседание Общественного совета проекта «Российское село» партии «Единая Россия» в Пермском крае. Участники встречи утвердили изменения в составе совета, уточнили план реализации федерального проекта «Российское село» в Прикамье, а также заслушали доклады Министерства агропромышленного комплекса края о применении информационных технологий в аграрном комплексе и развитии сельских территорий

Заседание совета вели его председатель, и. о. ректора ПГАТУ, член комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике Алексей Андреев и региональный координатор проекта «Российское село» партии «Единая Россия», председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края Сергей Ветошкин.

В начале заседания они представили собравшимся новых членов Общественного совета. Ими стали зампредседателя комитета Законодательного собрания края по промышленности, экономической политике и налогам, замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Александр Козюков и директор Краснокамского ремонтно-механического завода, председатель Пермского регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрий Теплов.

Говоря о составе совета, Сергей Ветошкин отметил, что и сегодняшний список — не догма, а совет открыт для новых предложений.

«Чем больше в нашем проекте будет заинтересованных профессионалов, тем более эффективным и плодотворным он станет», — заметил Сергей Ветошкин.

Собравшиеся обсудили и уточнили план работы совета на оставшийся период 2022 года и наметили некоторые направления деятельности на 2023 год. Затем первый заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Татьяна Пестова выступила с двумя докладами. В первом она рассказала о развитии информационных систем вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.

Пермский край — один из пяти пилотных регионов, который пользуется Единой федеральной системой о землях сельхозназначения (ЕФИС ЗСН). Система создана для обеспечения актуальными и достоверными сведениями о таких землях, включая данные об их местоположении, состоянии и фактическом использовании.

Данные в систему вносят муниципалитеты и сельхозпроизводители, для этого в ЕФИС ЗСН открываются их личные кабинеты. На сегодня уже открыто более 500 таких кабинетов. Система открыта для всех граждан и организаций. Главная задача системы, по словам Татьяны Пестовой, — достоверно описать весь потенциал сельхозземель и максимально вовлечь в оборот те, что не используются. С помощью системы можно сформировать более детальные инвестиционные предложения для бизнеса, желающего работать в сельском хозяйстве.

Сейчас созданы личные кабинеты всех муниципалитетов, кроме Горнозаводского. В лидерах по наполняемости корректными данными и своевременному внесению информации в 2022 году — Нытвенский, Оханский, Очёрский, Верещагинский и Суксунский городские округа.

Поскольку работа над созданием ЕФИС ЗСН пока идёт в пилотном режиме, возникает ряд вопросов и трудностей. В первую очередь, муниципалитеты испытывают нехватку специалистов, которые могли бы квалифицированно пользоваться системой. Даже при том, что вопрос их обучения решается, порой в штатном расписании местных администраций не хватает ставок для таких специалистов. Нуждаются в корректировке и сами данные — например, нередко указанные границы полей не совпадают с координатами космических снимков, и расхождение бывает серьёзным, до 10-15 га.

По мнению участников совета, следует и добавить в систему рад функций для удобства пользователей: виды угодий, выращиваемые культуры, данные о правообладателях участка и т. д.

«Доработка позволит стать ЕФИС ЗСН более информативной и полезной в части мониторинга неиспользуемых земель, а оценка и анализ перспективных территорий помогут подбирать участки и вводить их в оборот земель сельхозназначения», — заключила Татьяна Пестова.

Также первый замминистра агропромышленного комплекса Прикамья рассказала о ходе реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 2020-25 годов» на территории Прикамья в 2021-22 годах. Общий объём финансирования программы в 2021-22 годах составил более 640 млн руб. Участниками программы в Прикамье стали 42 муниципалитета.

Основные направления мероприятий программы — улучшение жилищных условий жителей села, благоустройство сельских территорий, строительство инженерной инфраструктуры, развитие транспорта и содействие занятости.

В 2021 году с помощью средств программы выдано 1120 льготных «сельских» ипотечных кредитов на общую сумму 1,81 млрд руб. В плане 2023-25 годов — выдача ещё 1395 кредитов. На средства программы было благоустроено 215 объектов — площадки ТКО, спортивные и детские площадки, тротуары, парковки, освещение и пр. Программа позволила создать инфраструктуру для комплексной застройки микрорайона «Луговой» в селе Орда. На 2023-24 года поступила заявка на создание сетей для комплексной жилищной застройки в селе Мысы, заявочный объём финансирования — более 355 млн руб.

С помощью средств программы, направленных на привлечение квалифицированных кадров, и средств сельхозпроизводителей сегодня обучаются 23 студента, а 1000 студентов были привлечены для прохождения практики за счёт бюджетных средств. Также из федерального и краевого бюджетов в 2020-22 годах было направлено почти 1,2 млрд руб., на которые были отремонтированы и введены в эксплуатацию несколько дорог , в том числе дорога «Григорьевское — Постаноги» в Нытвенском округе. В планах 2023-24 годов — реконструкция дорог в г. Березники и Чусовском округе.

Члены Общественного совета обсудили доклады, задали Татьяне Пестовой вопросы и высказали ряд предложений. В завершение встречи Сергей Ветошкин сообщил, что ход реализации партпроекта «Российское село» в Пермском крае будет также обсуждаться 19 октября на заседании фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании края.

«В сельских территориях Прикамья проживает более 616 тыс. человек. Сельхозпроизводители и их продукция — это основа продовольственной безопасности нашего региона, его жителей. Поэтому проект «Российское село» партии «Единая Россия» в Пермском крае — один из приоритетных, и мы на всех уровнях уделяем вопросам развития села и агробизнеса особое внимание», — отметил Сергей Ветошкин.

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