Елена Синица В Прикамье курорт-двойник «Ключей» могут оштрафовать Причина — нарушение закона о конкуренции Поделиться Твитнуть

В Пермском крае курорту-двойнику «Ключей» грозит оборотный штраф. Причина — нарушение закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба пермского УФАС.

Поясняется, что ООО ЛОК «Ключи» зарегистрировало в качестве фирменного наименования обозначение «Ключи». Такое наименование уже использовало ЗАО «Курорт Ключи».

По мнению УФАС, последняя организация в результате этого могла получить ущерб в виде упущенной выгоды. Также мог быть нанесён вред её деловой репутации. Помимо этого, такое совпадение могло ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего санаторно-курортные услуги.

УФАС выдало предписание исключить из фирменного наименования обозначение «Ключи», а также прекратить его использование при оказании услуг курортом-двойником.

Это решение было поддержано Арбитражным судом Пермского края, Семнадцатым арбитражным апелляционным судом Пермского края и Судом по интеллектуальным правам.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.