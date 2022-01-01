Елена Синица В Перми впервые выдали электронное свидетельство о рождении Поделиться Твитнуть

В Перми впервые выдали электронное свидетельство о рождении. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как пояснили в ведомстве, для этого родители ребёнка подали заявление через Госуслуги, затем обратились в ЗАГС. Электронный документ отображается в личном кабинете на Госуслугах у матери ребёнка.

В дальнейшем предполагается, что жители региона через госуслуги смогут получить СНИЛС, полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, зарегистрироваться по месту жительства, записаться в детский сад.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.