Ждать нельзя покупать: что делать сейчас с недвижимостью? Поделиться Твитнуть

Недвижимость была и остается одним из самых надежных способов сохранения сбережений, и даже в кризисное время инвестиции в жилье в любом случае помогут сохранить средства, поскольку в длительном периоде его стоимость не падает в цене, а наоборот, растёт.

Согласно данным Пермьстат, за период с января по август 2022 года в Пермском крае в эксплуатацию сдано 1 287,8 тыс. кв. метров жилья, что на 76,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Сейчас на рынке первичного жилья сложились благоприятные условия для покупки: до конца 2022 года действует льготная ипотечная программа с господдержкой. Но возможно скорое введение ограничений на выдачу ипотеки с такой низкой ставкой, поэтому именно сейчас у вас есть шанс успеть приобрести жилье на отличных условиях.

Ставка по программе ипотеки с господдержкой составляет от 6,3%1, а по программе семейной ипотеки — от 4,5% годовых2. Важно, что программа семейной ипотеки действует при покупке квартиры даже в сданном доме, при условии приобретения жилья у юридического лица — застройщика.

Эти условия как никогда актуальны, ведь в настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию жилой квартал «SMART City»4, а значит совсем скоро он перейдет из статуса «Новостройка» в статус «Вторичной жилье»! Поэтому, если вы хотите уже совсем скоро заехать в свою новую квартиру, или же использовать ее в качестве актива, приносящего арендный доход, то отличным решением станет покупка квартиры в жилом квартале «SMART City». Только представьте: ваша новая квартира — с продуманной планировкой, большими окнами и просторной кухней-гостиной. Вокруг дома — достаточно мест для парковки, а под пространством двора — подземный паркинг. На стилобате дома располагается безопасный двор с современной детской площадкой, ландшафтным дизайном с активным рельефом. Это максимально комфортная и надежная среда для отдыха жителей: он не просматривается посторонними прохожими с улицы и не доступен для них, там экологично и безопасно проводить время. А на первом этаже жилого квартала совсем скоро откроются заведения, которые станут любимым местом досуга жильцов: здесь можно будет продуктивно работать и отдыхать в шумной компании с друзьями или коллегами в выходной, не тратя силы и время на долгую дорогу.

Если же Вы не торопитесь с переездом и вас привлекают инвестиционно выгодные объекты, то вы по достоинству оцените Жилой комплекс «Талисман»5. Учитывая, что продажи в ЖК «Талисмане» стартовали не так давно, жилой комплекс будет интересен как с точки зрения выгодного вложения денежных средств, так и с точки зрения покупки квартиры для счастливой жизни, ведь несмотря на активный спрос, большинство планировочных решений еще есть в наличии. «Талисман» — это современный дом с подземным паркингом в самом центре Мотовилихинского района. Более 30 уникальных планировок квартир площадью от 30 до 104,5 кв. м, всего от 4 квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа — это дом, в котором будет уютно и безопасно жить. Комфортные условия покупки: ипотека, рассрочка6 до 23.12.2023 г. с беспроцентным периодом5, покупка новой квартиры через реализацию вторичного жилья, оплата с использованием средств социальных субсидий. Срок сдачи жилого комплекса — 3 квартал 2024 года.

Успевайте воспользоваться удобными условиями покупки квартир в жилых комплексах от PAN City Group3!

Не откладывайте решение о покупке: свободных квартир остаётся всё меньше. Ждём вас! Выбрать и забронировать квартиру можно онлайн на сайтах проектов: https://talisman-dom.ru и https://morion-smartcity.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 : 6,3% годовых на весь срок кредита. Надбавка: 1 п.п. при отсутствии страхования жизни и здоровья. Сумма кредита: до 12 млн. руб. — для Москвы/МО, Санкт-Петербурга/ЛО; до 6 млн. руб. — для др. субъектов РФ. Первонач. взнос: от 15% от стоимости недвижимости. Срок: от 1 года до 25 лет. Подробнее на www.klookva.ru и по тел. 8 800 100 10 40 (беспл. звонок на терр. РФ). АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г.

2 , в которых с 2018 по 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке 4,5% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 № 1711. Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица — первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

3 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект» и ООО СЗ «СИТИ Проект».

4 ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС

5 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства

6 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Льготный период без индексации платежей составляет 3 месяца при первоначальном взносе не менее 30% от стоимости квартиры и 12 месяцев при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости квартиры. Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07 При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 : 6,3% годовых на весь срок кредита. Надбавка: 1 п.п. при отсутствии страхования жизни и здоровья. Сумма кредита: до 12 млн. руб. — для Москвы/МО, Санкт-Петербурга/ЛО; до 6 млн. руб. — для др. субъектов РФ. Первонач. взнос: от 15% от стоимости недвижимости. Срок: от 1 года до 25 лет. Подробнее на www.klookva.ru и по тел. 8 800 100 10 40 (беспл. звонок на терр. РФ). АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. Ипотека с господдержкой для семей , в которых с 2018 по 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке 4,5% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 № 1711. Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица — первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект» и ООО СЗ «СИТИ Проект».ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/ . PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ , а также на сайте https://talisman-dom.ru/ Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Льготный период без индексации платежей составляет 3 месяца при первоначальном взносе не менее 30% от стоимости квартиры и 12 месяцев при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости квартиры. Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07

Информация на 07.10.2022 не является офертой. Реклама.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.