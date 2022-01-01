Максим Артамонов В Пермском крае детей из ДНР и ЛНР продолжат бесплатно кормить в школах Сейчас в образовательных учреждениях учатся 40 таких школьников Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Краевые власти приняли решение о бесплатном питании для детей, которые приехали в наш регион из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на заседании регионального правительства заявила министр образования Пермского края Раиса Кассина.





«В этом году ребят стало больше — 40 человек. Нами принято решение продолжить бесплатно кормить детей с пятого по 11 класс. Соответствующее распоряжение сегодня уже принято», — сказала чиновница.





Напомним, по официальным данным на июнь, в Пермском крае находились 456 беженцев из Украины. Все они прибыли в регион самостоятельно.





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