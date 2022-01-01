Максим Артамонов В Пермском крае задержаны мошенники, которые похитили у пенсионеров более 1 млн рублей Они звонили пожилым людям и говорили, что их родственник попал в беду Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Полицейские задержали в Пермском крае двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.





По версии полиции, в октябре пенсионерке 1940 г.р. позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился следователем и сообщил, что её дочь попала в ДТП и, чтобы уйти от уголовной ответственности, нужно заплатить крупную сумму денег.





Пенсионерка ответила, что готова передать 100 тыс. руб., а сама попросила соседку вызвать полицию. В итоге полицейские задержали мужчину 1984 г.р., который хотел забрать деньги.





В дальнейшем был задержан ещё один мужчина, 1977 г.р. Оба они уроженцы Соликамска, их подозревают в семи эпизодах преступной деятельности с причинённым ущербом более 1 млн руб. Сейчас следователи проверяют фигурантов на причастность к другим преступлениям.





Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчины заключены под стражу.





В полиции призывают граждан не быть излишне доверчивыми, не паниковать, а прежде чем передавать деньги незнакомцам, позвонить своим близким и уточнить, действительно ли им требуется помощь.

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