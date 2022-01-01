Банк «Клюква» повысил ставку по вкладу для победителей акции «Увеличиваем %» Поделиться Твитнуть

В сентябре пермский банк «Клюква» провел акцию «Увеличиваем %» для своих вкладчиков! Все клиенты, оформившие с 5 по 15 сентября вклад «Лучшее время» на 91, 181 и 270 дней на сумму от 100 тыс. до 1 млн российских рублей, получили шанс выиграть повышение ставки по вкладу до 10%!

19 сентября Банк подвёл итоги и определил 14 победителей! Наиболее счастливыми для вкладчиков стали офисы «На Торговой» (Березники) — 6 победителей, «Губахинский» (Губаха) — 3 победителя, офис «Верхнекамский» (Березники), «Соликамский» (Соликамск), «Полазненский» (Полазна») и два пермских офиса: «Олимпия» и «На Сибирской» — по одному победителю в каждом из этих офисов.

Основная ставка вклада «Лучшее время»* составляет 7%. Надбавка — 3% годовых для каждого победителя Акции начислена и действует в течение всего срока размещения вклада, выбранного клиентом. Выплата надбавки производится в российских рублях одновременно с выплатой процентов по вкладу в день окончания срока вклада путем причисления к сумме вклада (капитализируется).

«Мы рады предоставить нашим клиентам ещё больше возможностей для сбережений. Банк «Клюква» следит за актуальными тенденциями рынка и предлагает максимум инструментов для эффективных вложений средств: от классических вкладов до инвестиционных продуктов с возможностью совместить высокий потенциальный доход и возврат налоговых вычетов», — комментирует бизнес-лидер направления депозитных и инвестиционных продуктов банка «Урал ФД» Анна Волегова.

Узнать подробнее о вкладах и инвестиционных предложениях «Клюквы» можно на сайте банка или по тел. 8-800-100-10-40.

*Вклад «Лучшее время». Срок вклада – 91, 181, 270 и 366 дней. Ставка 7% доступна при размещении вклада в рублях на сумму от 100 тыс. руб. Выплата процентов происходит в конце срока. Возможность пополнения и расходования средств не предусмотрена. При досрочном закрытии вклада проценты пересчитываются за весь срок нахождения средств во вкладе по ставке 0,001% годовых. "Клюква" – розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020.

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