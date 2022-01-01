Максим Артамонов Комплексным развитием деревни Паздерино займётся ООО «Дельта-партнёр» Стоимость работ составит 2,86 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края подвело итоги торгов о комплексном развитии территории (КРТ) деревни Паздерино. Победителем стало ООО «Дельта-партнёр» из Перми. Компания предложила выполнить работы за 2,86 млн руб. Об этом сообщается в конкурсной документации на сайте госзакупок.





Другим участником аукциона на право заключения договора о застройке Паздерино было ООО «Агрус» (входит в структуру ГСК «Мегаполис»). Эта фирма предложила за свою работу 2,75 млн руб. (начальная цена объекта).





С победителем аукциона заключён договор о КРТ на территорию общей площадью порядка 3,8 га. Предельный срок реализации проекта КРТ составляет пять лет с момента заключения договора.





Напомним, по решению краевого правительства деревня Паздерино в Пермском муниципальном округе включена в план комплексного развития территории. Это предусматривает, в том числе, застройку территории индивидуальными жилыми домами. Незастроенная территория в Паздерино располагается в границах земельного участка площадью 3,78 га и находится в госсобственности Пермского края. Сейчас на этом земельном участке нет объектов капстроительства.





В качестве функционального разнообразия жилой застройки определены рекомендуемые типы жилых домов — индивидуальное жилищное строительство и блокированная жилая застройка. Также установлены основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о КРТ, — деловое управление, магазины, предоставление коммунальных услуг и административные здания организаций, предоставляющих такие услуги, а также улично-дорожная сеть и благоустройство территории.

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