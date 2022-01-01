Объявлены повторные торги на комплексное развитие деревни Паздерино Подать заявки можно до 4 октября Поделиться Твитнуть

Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края объявлен приём заявок на участие в торгах о комплексном развитии территории (КРТ) в д. Паздерино Пермского муниципального округа. С победителем аукциона будет заключен договор о КРТ на территорию общей площадью порядка 3,8 га.

Предельный срок реализации проекта КРТ составляет пять лет с момента заключения такого договора.

Заявки на участие в торгах принимаются до 4 октября, сама процедура торгов запланирована на 10 октября.

Напомним, распоряжением правительства Пермского края принято решение о комплексном развитии территории в д. Паздерино Пермского муниципального округа, которым предусматривается застройка территории в том числе индивидуальными жилыми домами.

Незастроенная территория в Паздерино располагается в границах земельного участка площадью 3,78 га и находится в государственной собственности Пермского края. В настоящее время объектов капитального строительства на этом земельном участке нет.

В качестве функционального разнообразия жилой застройки определены рекомендуемые типы жилых домов — индивидуальное жилищное строительство и блокированная жилая застройка. А также установлены основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о КРТ — деловое управление, магазины, предоставление коммунальных услуг и административные здания организаций, предоставляющих такие услуги, а также улично-дорожная сеть и благоустройство территории.

Напомним, первые торги на право КРТ в деревне Паздерино Фроловского сельского поселения Пермского района в мае не состоялись. На аукцион не было подано ни одной заявки.

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