В сервисе цифровых книг «Строки» теперь можно найти произведения уральских писателей Поделиться Твитнуть

Сервис цифровых книг «Строки» с полным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями и авторскими подкастами, а также собственным издательством представлен МТС. В коллекции — десятки произведений популярных писателей, родившихся или работавших в Прикамье. В их числе книги Виктора Астафьева, Павла Бажова, Аркадия Гайдара, Льва Давыдычева, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Алексея Иванова.

«В Прикамье родились и работали многие известные писатели, от Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка до современных авторов, таких как Алексей Иванов. На основе их книг снимаются фильмы и сериалы, в том числе в «интерьерах» сегодняшнего Пермского края. Современные начинающие и молодые писатели и поэты благодаря нашему сервису могут получить признание на всероссийском уровне. Возможности собственного издательства и идея кросс-платформенности «Строк» выводят его за рамки привычной онлайн-библиотеки. Мы уверены, что платформа станет одним из самых востребованных продуктов МТС и лидером в сегменте книжных сервисов», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Каталог библиотеки будет включать в себя сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов. Под новым брендом «Строки» будут выпускать оригинальный контент, а также на эксклюзивных правах издавать зарубежные бестселлеры, в том числе романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны. Книги выйдут как в электронном, так и в бумажном варианте. Издательство планирует развивать направления нон-фикшна, сентиментальной прозы, исторической и детской литературы.

Редакция «Строк» выпустит подкасты на актуальные темы с российскими медиа и независимыми авторами: «Это сигнал» от ведущего научно-популярного медиа N+1, «Тьфу-тьфу-тьфу» от просветительского проекта Arzamas, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами, «Живая библиотека» о социальных вопросах от медиапортала «Такие дела» и многое другое.

Пользователи могут выбрать один из трёх вариантов подписки: «Чуть-чуть» — на 10 часов доступа к контенту за 299 руб., «Много» — на 30 дней за 549 руб., «Больше всех» — на 30 дней и 3 платные книги из премиального каталога за 899 руб. Клиент может оформить ту подписку, которая больше подходит под его темп чтения, или покупать книги поштучно.

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