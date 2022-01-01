«Уралхим» предложил три проекта в рамках программы «Сириус. Лето» Поделиться Твитнуть

Предприятия «Уралхима» в Пермском крае представили исследовательским группам школьников и студентов три актуальные темы для разработки в рамках Всероссийской образовательной инициативы «Сириус. Лето: начни свой проект». Установочные занятия прошли в Перми 6 и 7 октября.

Филиал ПМУ АО «ОХК «Уралхим» предложил четырём командам учащихся найти применение невостребованному углекислому газу, который получается в результате производства минеральных удобрений. Эта тема имеет большое значение для реализации ESG-стратегии Компании.

Михаил Треногин, ведущий специалист по технологии отдела реконструкции и модернизации филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми:

— Выделение углекислого газа — глобальная проблема, которая вызывает парниковый эффект. Школьникам под руководством своих наставников-студентов предстоит решить, куда этот невостребованный углекислый газ применять: либо получать какие-то новые продукты, либо использовать в других направлениях, которые предотвратят его свободный выброс в атмосферу.

Для филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» три команды проекта «Сириус. Лето» будут разрабатывать методики определения пропусков газообразных сред на производстве аммиака, а также цифровую инструкцию для собеседований новых сотрудников.

Дмитрий Белоус, главный специалист управления планирования технического обслуживания и ремонта филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г. Березники:

— Мы ожидаем от молодых изобретателей новых прогрессивных идей, которые позволят продвинуть нашу науку чуть дальше. Нет сомнений, что это вполне реально, потому что российских подрядчиков, в основном, двигает вперёд молодёжь, которая не боится экспериментов. Надеемся, что в рамках проектов «Сириус. Лето» учащиеся смогут поближе познакомиться с большой химией и, возможно, свяжут свою судьбу с предприятиями «Уралхима».

Справка

Всероссийская образовательная инициатива «Сириус. Лето» — это механизм вовлечения талантливой молодёжи России в работу над актуальными задачами российской науки и бизнеса. Предприятия и вузы предлагают детям подумать над решением самых разных вопросов. Школьники объединяются в команды, за лето выбирают интересную им тему, а также студента-куратора, с которым они будут вместе работать над проектом в течение учебного года.

Программа «Сириус. Лето» реализуется уже третий сезон. Компании и вузы России на этот раз представили более тысячи задач для реализации. Над ними учащиеся будут работать в течение всего учебного года, а в конце мая представят результат. В Пермском крае в рамках проекта «Сириус. Лето» 52 команды школьников во главе со студентами-кураторами будут работать над 18 проектами.

По сообщению пресс-службы АО «ОХК «Уралхим»

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