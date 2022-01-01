Цеху №5 слабой азотной кислоты филиала «Азот» — 40 лет Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» отметил юбилей цеха №5 — слабой азотной кислоты. Ежедневно подразделение выпускает до 380 тонн готового продукта.

История цеха началась с момента строительства предприятия. На старом производстве один агрегат выпускал в сутки 50-70 тонн продукции. После возведения унифицированных кислотных линий (УКЛ-7), в 1982 году, продукт стали производить по новой технологии. Официально началась новая история цеха №5.

В 2018-2022 годах восемь из десяти агрегатов УКЛ прошли модернизацию в рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение агрегатов УКЛ-7». Объём финансирования составил 743 млн руб. Производительность одного агрегата выросла до 380 тонн в сутки.

Евгений Стрельников, начальник цеха №5 — слабой азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Мы постоянно улучшаем наши показатели эффективности. К примеру, с 2018 года производительность отделения А увеличилась на 80 тонн в сутки. Это большая заслуга коллектива. У нас работают грамотные специалисты, которые ежедневно решают нестандартные задачи и знают про своё производство абсолютно всё.

Справка

Цех №5 слабой азотной кислоты состоит из двух отделений А и Б, в которых трудятся 100 сотрудников. Среди них: аппаратчики, операторы дистанционного пульта управления, машинисты. Подразделение производит неконцентрированную азотную кислоту. Этот продукт является полуфабрикатом для производства гранулированной, водоустойчивой и пористой аммиачной селитры, а также используется в производстве кислоты азотной концентрированной и натриевой селитры.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г. Березники

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