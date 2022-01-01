Пермяка осудили на 13 лет за интимную переписку с несовершеннолетними Он признан виновным в 20 преступлениях Поделиться Твитнуть

В Перми осуждён 29-летний безработный местный житель за серию преступлений в отношении несовершеннолетних.

Как пояснили в СУ СКР по Пермскому краю, в 2021 году мужчина знакомился с девочками в социальных сетях, втирался к ним в доверие, а потом заводил с ними развратную переписку. Он также убеждал девочек делать интимные фотографии, присылать ему, в ответ он также отправлял малолетним порнографические фотографии.

Суд признал пермяка виновным в совершении 20 преступлений в отношении несовершеннолетних и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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