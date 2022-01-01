Сотрудница салона сотовой связи в Перми незаконно разглашала личные данные известных артистов Обвиняемой грозит крупный штраф Поделиться Твитнуть

В Перми перед судом предстанет сотрудница салона сотовой связи одной известной компании за разглашение персональных данных клиентов, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что в мае этого года обвиняемая скопировала путём фотографирования персональные данные клиентов сотовой компании, среди которых были популярные артисты России, и передала данные своей знакомой в одном из популярных интернет-мессенджеров.

Обвиняемая полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела, которое уже направлено в Ленинский райсуд, в особом порядке.

В прокуратуре отметили, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб. или лишение свободы до 4 лет.

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