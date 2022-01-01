Максим Артамонов Чусовой металлургический завод будет выплачивать мобилизованным работникам среднюю зарплату Также резервистам пообещали «наборы полезных вещей», которые не выдают в военкоматах Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Мобилизованными сотрудниками Чусовского металлургического завода (ЧМЗ) сохранят средний заработок. Эти деньги будут перечисляться работникам предприятия ежемесячно, сообщается в официальной в группе завода во «ВКонтакте».





Утвердить программу поддержки моблизованных работников решил совет директоров компании. Помимо сохранения среднего заработка, предприятие пообещало мобилизованным работникам единоразовую выплату в размере 70 тыс. руб., финансовую помощь семьям резервистов в случае необходимости, а также бесплатную психологическую и юридическую поддержку.





Для военнослужащих работников будут направлены «наборы полезных вещей»: портативные зарядки, мультитулы и облегченные спальники. При этом руководство завода заявило, что укомплектует такие наборы и для своих работников, и для других мобилизованных жителей Чусового, — говорится в официальной группе предприятия.





Задать вопрос по мобилизации сотрудники завода могут круглосуточно по горячей линии 8 800 302 44 41, либо написав в сообщения в группе.





Чусовской металлургический завод является старейшим заводом Урала. ЧМЗ — ведущий российский производитель феррованадия и крупный поставщик сложных фасонных профилей проката и готовых автомобильных рессор. АО «Чусовской металлургический завод» входит в структуру АО «Объединенная металлургическая компания».





Напомним, на прошлой неделе стало известно , что мобилизованные сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ММК), куда входит Лысьвенский металлургический завод, получат единовременную выплату в размере 100 тыс. руб., а семьям мобилизованных работников в течение всего периода мобилизации будет ежемесячно выплачиваться материальная помощь на каждого ребёнка в размере МРОТ.





Кроме того, в Перми мукомольный завод предоставил своим мобилизованным работникам единоразовые выплаты — по 20 тыс. руб. Руководство завода также сообщило о бронировании работников за предприятием, в связи с чем они получают отсрочку от мобилизации.





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