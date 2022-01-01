Елена Синица Глава минобра РФ поддержал планы по обновлению «мешковского комплекса» в кампусе ПГНИУ Корпус был построен в 1914 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава минобра РФ Валерий Фальков поддержал планы по обновлению «мешковского комплекса» в кампусе ПГНИУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Поясняется, что ректор вуза Дмитрий Красильников познакомил главу ведомства с проектом реконструкции фасадов исторических зданий на территории кампуса. В частности, речь шла о корпусе, построенном в 1914 году на средства пермского купца Николая Мешкова.





Этот корпус является объектом культурного наследия. Проект его реконструкции разработали в рамках подготовки к празднованию юбилея Перми.





Валерий Фальков поддержал планы руководства вуза по обновлению исторических корпусов, отметили в пресс-службе краевого правительства.

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