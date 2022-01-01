Реконструкцию корпуса Пермского сельхозуниверситета оценили в 237 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Реконструкция главного корпуса Пермского государственного аграрно-технического университета (ПГАТУ) оценивается приблизительно в 237 млн руб., об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на и.о. ректора вуза Алексея Андреева.

Он отметил, что эта сумма сложилась по ценам на начало этого года.

«Работы, скорее всего, подорожали. Будем надеяться, что деньги нам выделят», — сообщил Андреев.

В ходе визита министра образования России Валерия Фалькова обсуждалось, что на работы в нынешних ценах может потребоваться уже около 300 млн руб. Объект принадлежит федерации, поэтому основное финансирование — федеральное, но и регион может участвовать. Как пояснил Андреев, Пермский край уже оплатил разработку проектно-сметной документации.

Зданию вуза, являющемуся памятником истории и архитектуры регионального значения, в этом году исполнилось 135 лет. Кирпичное здание в неоготическом стиле было построено по проекту архитектора Юлия Дютеля. В нём в 1887 году в присутствии великого князя Михаила Романова была открыта Мариинская женская гимназия.

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