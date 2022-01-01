Елена Синица Коллектив Пермской художественной галереи наградят Почётной грамотой Пермского края Заксобрание рассмотрит проект постановления в октябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Коллектив Пермской художественной галереи наградят Почётной грамотой Пермского края. Соответствующий проект постановление внёс на рассмотрение в краевой парламент губернатор региона Дмитрий Махонин. Об этом сообщается в телеграм-канале Заксобрания.

Поясняется, что коллектив предложено наградить за значительный вклад в развитие культуры и искусства в Пермском крае и в связи со 100-летием со дня основания.





Проект постановления будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания в октябре.

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