Елена Синица
Коллектив Пермской художественной галереи наградят Почётной грамотой Пермского края
Заксобрание рассмотрит проект постановления в октябре
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Коллектив Пермской художественной галереи наградят Почётной грамотой Пермского края. Соответствующий проект постановление внёс на рассмотрение в краевой парламент губернатор региона Дмитрий Махонин. Об этом сообщается в телеграм-канале Заксобрания.
Поясняется, что коллектив предложено наградить за значительный вклад в развитие культуры и искусства в Пермском крае и в связи со 100-летием со дня основания.
Проект постановления будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания в октябре.
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