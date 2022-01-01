Максим Артамонов В Перми потенциальных участников СВО и мобилизации обучат оказанию первой медпомощи Бесплатные занятия будет проводить городская служба спасения Поделиться Твитнуть

Пермская городская служба спасения

МКУ «Пермская городская служба спасения» объявила о старте бесплатных занятий для потенциальных участников СВО и частичной мобилизации. Об этом сообщается на официальной странице службы ВКонтакте.

Занятия будут посвящены оказанию первой помощи, самопомощи, формированию индивидуальных и групповых аптечек, а также способам эвакуации.





Обучение бесплатное, на базе Пермской городской службы спасения (ул. Ижевская, 25а). Занятия начнутся с 16 октября в 10:00.





Нужна предварительная запись по тел. 8-902-648-68-85 или по почте: yakov-alikin@mail.ru.





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